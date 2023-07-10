Песков сообщил, что Путин встречался с Пригожиным в Кремле

Президент России Владимир Путин 29 июня встретился в Кремле с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер". Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент имел такую встречу. Он пригласил на неё 35 человек — всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа", — рассказал представитель Кремля.