Песков сообщил, что Путин встречался с Пригожиным в Кремле
Президент России Владимир Путин 29 июня встретился в Кремле с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер". Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент имел такую встречу. Он пригласил на неё 35 человек — всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа", — рассказал представитель Кремля.
По словам Пескова, на этой встрече Путин дал свою оценку действиям ЧВК в ходе спецоперации, а также событиям 24 июня.
Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. Переговоры с владельцем ЧВК Евгением Пригожиным провёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным. В итоге Пригожин принял предложение по деэскалации ситуации. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. В начале июля президент Белоруссии уточнял, что Пригожин находится в России, а бойцы пребывают в своих постоянных лагерях.