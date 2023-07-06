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6 июля, 08:55
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Лукашенко рассказал, где сейчас находятся Пригожин и бойцы ЧВК "Вагнер"

Лукашенко заявил, что Пригожина сейчас в Белоруссии нет

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в России, а бойцы вооружённого формирования пребывают в своих постоянных лагерях. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ.

"Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы находятся в своих постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление. После Бахмута они были выведены в свой лагерь. Там они и находятся", — указал белорусский лидер.

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Лукашенко также рассказал, что в Белоруссии на данный момент нет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По его мнению, он может находиться в Санкт-Петербурге или Москве.

Ранее Лайф публиковал кадры обысков в особняке основателя ЧВК "Вагнер" и бизнесмена Евгения Пригожина. У него нашли целый арсенал оружия, поддельные паспорта, слитки золота, парики, костюмы, пачки денег и другое.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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