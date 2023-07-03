В Ростове-на-Дону оценили ущерб от прохождения колонны ЧВК "Вагнер" в 92,5 млн

По его словам, в ходе проверки в Ростове-на-Дону нашли дефекты на дорогах общей площадью 12 тысяч квадратных метров, а ещё были повреждены 210 квадратных метров тротуаров.

"По предварительным расчётам в дорожно-транспортной отрасли, сумма ущерба составила 28,8 миллиона рублей. Также пострадало пять единиц специализированной коммунальной техники. На её восстановление, по предварительным данным, необходимо 63,7 миллиона рублей", — сказал Логвиненко и уточнил, что окончательная сумма будет ясна, когда будут завершены все ремонтные работы.