В Ростове-на-Дону оценили ущерб от прохождения колонны ЧВК "Вагнер" в 92,5 млн
Глава Ростова-на-Дону Логвиненко оценил ущерб от мятежа ЧВК "Вагнер" в 92,5 млн
Ростов-на-Дону 24 июня. Фото © ТАСС / Романенко Эрик
Повреждения, которые нанесли дорожно-транспортной отрасли Ростова-на-Дону действия ЧВК "Вагнер" 24 июня, оцениваются в сумму 92,5 миллиона рублей. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.
По его словам, в ходе проверки в Ростове-на-Дону нашли дефекты на дорогах общей площадью 12 тысяч квадратных метров, а ещё были повреждены 210 квадратных метров тротуаров.
"По предварительным расчётам в дорожно-транспортной отрасли, сумма ущерба составила 28,8 миллиона рублей. Также пострадало пять единиц специализированной коммунальной техники. На её восстановление, по предварительным данным, необходимо 63,7 миллиона рублей", — сказал Логвиненко и уточнил, что окончательная сумма будет ясна, когда будут завершены все ремонтные работы.
Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" попытались устроить мятеж. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК провёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным. В итоге Пригожин принял предложение по деэскалации ситуации. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. Позже дело о мятеже было прекращено. Сейчас Пригожин, по словам Лукашенко, находится в Белоруссии.