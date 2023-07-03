Трое взрослых и ребёнок пострадали при прохождении колонны ЧВК "Вагнер" в Воронежской области

Во время действия в Воронежской области режима контртеррористической операции при прохождении колонны ЧВК "Вагнер" 24 июня пострадало трое взрослых и ребёнок. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

"Лёгкий вред здоровью получили четыре жителя региона, среди которых один ребёнок. Им выплатим по 100 тысяч рублей", — написал губернатор в своём телеграм-канале.