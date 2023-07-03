Трое взрослых и ребёнок пострадали при прохождении колонны ЧВК "Вагнер" в Воронежской области
Воронежский губернатор Гусев: Во время режима КТО в регионе пострадало четыре жителя
Во время действия в Воронежской области режима контртеррористической операции при прохождении колонны ЧВК "Вагнер" 24 июня пострадало трое взрослых и ребёнок. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
"Лёгкий вред здоровью получили четыре жителя региона, среди которых один ребёнок. Им выплатим по 100 тысяч рублей", — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Гусев также рассказал, что во время действия КТО на территории области были повреждены два десятка жилых домов, а также несколько построек и авто. Общий объём затрат на восстановление зданий местным властям "под силу", заявил губернатор. Восстановительные работы начнутся 4 июля.
Напомним, на фоне попытки вооружённого мятежа главы ЧВК "Вагнер" 24 июня Национальный антитеррористический комитет ввёл режим КТО в Воронежской, Московской областях и Москве. В Воронежской области были отменены массовые мероприятия. Гусев призвал местных жителей "сохранять выдержку и спокойствие". Днём в Воронеже вспыхнул мощный пожар на нефтебазе, а между посёлком Анна и городом Борисоглебском был взорван мост. Спустя два дня режим КТО был снят.
ТАСС / Михаил Сергеев