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26 июня, 07:03

В Воронежской области сняли режим КТО

Правительство Воронежской области сообщило об отмене режима КТО в регионе

<p> Виды Воронежа. Обложка © ТАСС / Наталья Гарнелис</p>

Виды Воронежа. Обложка © ТАСС / Наталья Гарнелис

В Воронежской области сняли режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Режим КТО в Воронежской области официально снят", говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства региона.

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Напомним, сегодня утром в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о снятии режима КТО в Москве и Подмосковье. Мэр города Сергей Собянин сообщил об отмене всех введённых ранее ограничений.

Матвей Константинов
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