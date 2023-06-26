В Воронежской области сняли режим КТО
Правительство Воронежской области сообщило об отмене режима КТО в регионе
Виды Воронежа. Обложка © ТАСС / Наталья Гарнелис
В Воронежской области сняли режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в региональном правительстве.
"Режим КТО в Воронежской области официально снят", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства региона.
Напомним, сегодня утром в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о снятии режима КТО в Москве и Подмосковье. Мэр города Сергей Собянин сообщил об отмене всех введённых ранее ограничений.