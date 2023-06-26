Регион

Уведомления отключены

26 июня, 06:09

НАК: В Москве и Подмосковье отменён режим контртеррористической операции

В Москве и Подмосковье отменён режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей руководителем контртеррористической операции, начальником Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 9 часов 00 минут 26 июня 2023 года", — говорится в сообщении.

Названа новая дата школьного выпускного в Москве

Названа новая дата школьного выпускного в Москве

Напомним, данный режим был введён 24 июня в целях пресечения возможных терактов. Позже в НАК предупреждали об ответственности за участие в незаконных акциях во время КТО.

Обложка ©

ТАСС / Анвар Галеев

Никита Никонов
  • Новости
  • Общество
  • Москва
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров