НАК: В Москве и Подмосковье отменён режим контртеррористической операции

В Москве и Подмосковье отменён режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей руководителем контртеррористической операции, начальником Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 9 часов 00 минут 26 июня 2023 года", — говорится в сообщении.