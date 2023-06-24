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24 июня, 19:00

НАК предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях во время КТО

Национальный антитеррористический комитет (НАК) предупреждает о последствиях участия в незаконных митингах и акциях протеста во время действия режима контртеррористической операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные штабы Москвы и Подмосковья.

В ведомстве отметили, что были зафиксированы случаи распространения провокационных сообщений, которые призывают граждан к участию в несанкционированных мероприятиях в поддержку незаконных действий ЧВК "Вагнер".

"В этой связи оперативный штаб информирует, что указанные действия являются преступными, к участникам будут применены меры административного воздействия или уголовной ответственности", — подчеркнули в НАК.

В Подмосковье на неделю ввели ряд ограничений из-за режима КТО

В Подмосковье на неделю ввели ряд ограничений из-за режима КТО

Ранее Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за фейки в связи с КТО. Также в ведомстве отметили, что в ходе режима контртеррористической операции предусмотрен ряд ограничений, касающихся перемещения и использования личного транспорта, средств связи и порядка личного досмотра.

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Илья Суриков
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