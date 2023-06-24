НАК предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях во время КТО

Национальный антитеррористический комитет (НАК) предупреждает о последствиях участия в незаконных митингах и акциях протеста во время действия режима контртеррористической операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные штабы Москвы и Подмосковья.

В ведомстве отметили, что были зафиксированы случаи распространения провокационных сообщений, которые призывают граждан к участию в несанкционированных мероприятиях в поддержку незаконных действий ЧВК "Вагнер".

"В этой связи оперативный штаб информирует, что указанные действия являются преступными, к участникам будут применены меры административного воздействия или уголовной ответственности", — подчеркнули в НАК.