В Подмосковье на неделю ввели ряд ограничений из-за режима КТО
В Подмосковье до 1 июля отменили массовые мероприятия в связи с введением КТО
Проведение публичных, массовых, торжественных и праздничных мероприятий в Московской области приостановлено до 1 июля. Об этом говорится на официальном сайте правительства Подмосковья. Исключение составили события, организованные с участием властей.
"...Приостановить на территории Московской области в период до 1 июля 2023 года проведение следующих мероприятий: торжественных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе, за исключением случаев, установленных настоящим постановлением", — следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьёва.
Ограничения также касаются торжественных мероприятий в образовательных учреждениях, в том числе в помещении. Приостанавливается проведение публичных мероприятий, за исключением официальных и организуемых органами госвласти Подмосковья (с их участием).
Напомним, сегодня утром в Москве усилили меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты столицы, подразделения ОМОНа и СОБРа Росгвардии подняли по тревоге. Как заявлял Собянин, в городе проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Также в столице, Подмосковье и Воронежской области введён режим контртеррористической операции. В Роскомнадзоре предупредили о возможных сбоях работы интернета в зоне КТО.
ТАСС / Сергей Бобылев