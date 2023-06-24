В Подмосковье на неделю ввели ряд ограничений из-за режима КТО

Проведение публичных, массовых, торжественных и праздничных мероприятий в Московской области приостановлено до 1 июля. Об этом говорится на официальном сайте правительства Подмосковья. Исключение составили события, организованные с участием властей.

"...Приостановить на территории Московской области в период до 1 июля 2023 года проведение следующих мероприятий: торжественных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе, за исключением случаев, установленных настоящим постановлением", — следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьёва.