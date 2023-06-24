В Роскомнадзоре предупредили о возможных сбоях работы интернета в зоне КТО

В районах проведения контртеррористической операции (КТО) в РФ возможно ограничение работы интернет-ресурсов. Об этом рассказали в Роскомнадзоре.

Там также уточнили, что на данный момент работа мессенджера Telegram не ограничивается. Ранее Лайф писал о том, что в нескольких городах России заметили сбои в работе Telegram. Проблемы были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов.