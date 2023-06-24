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24 июня, 11:38

В Роскомнадзоре предупредили о возможных сбоях работы интернета в зоне КТО

В районах проведения контртеррористической операции (КТО) в РФ возможно ограничение работы интернет-ресурсов. Об этом рассказали в Роскомнадзоре.

"В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов", — передаёт сообщение Роскомнадзора РБК.

В Москве из-за введения КТО отменены все массовые мероприятия

В Москве из-за введения КТО отменены все массовые мероприятия

Там также уточнили, что на данный момент работа мессенджера Telegram не ограничивается. Ранее Лайф писал о том, что в нескольких городах России заметили сбои в работе Telegram. Проблемы были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов.

Напомним, в Москве, Подмосковье и Воронежской области введён режим контртеррористической операции для пресечения возможных терактов. Накануне в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Бойцов призвали немедленно прекратить все противоправные действия.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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