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24 июня, 09:52

В Москве, Петербурге и других городах России фиксируются сбои в работе Telegram

В ряде городов России фиксируются сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса для отслеживания сбоев DownRadar.

Так, неполадки фиксируются в Москве и Петербурге, в Волгоградской, Воронежской, Челябинской, Нижегородской областях, а также в Пермском крае. Кроме того, проблемы в работе мессенджера наблюдаются на Украине.

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Ранее учёный рассказал, чем заменить GPS-навигацию при её сбоях. Доктор технических наук, завкафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин отметил, что альтернативой спутниковой GPS-навигации и системы ГЛОНАСС может стать определение геолокации по нескольким базовым GSM-станциям.

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Unsplash

Иван Косицын
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