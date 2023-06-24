В Москве, Петербурге и других городах России фиксируются сбои в работе Telegram

В ряде городов России фиксируются сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса для отслеживания сбоев DownRadar.

Так, неполадки фиксируются в Москве и Петербурге, в Волгоградской, Воронежской, Челябинской, Нижегородской областях, а также в Пермском крае. Кроме того, проблемы в работе мессенджера наблюдаются на Украине.