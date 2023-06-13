Учёный рассказал, чем заменить GPS-навигацию при её сбоях

Альтернативой спутниковой GPS-навигации и системы ГЛОНАСС может стать определение геолокации по нескольким базовым GSM-станциям. Об этом Лайфу рассказал доктор технических наук, заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин.

Жители Москвы периодически сталкиваются с перебоями в работе популярных приложений-навигаторов, смартфоны не всегда позволяют определять точное положение пользователей.

"GSM — это глобальный стандарт цифровой мобильной связи. Известно, что мобильные базовые станции имеют фиксированные координаты, которые передаются на смартфон, в том числе для уточнения местоположения по GPS с привязкой к цифровым картам и так далее", — отметил эксперт.

По его словам, GSM-навигация может работать в автономном синхронизированном режиме, особенно в черте мегаполиса, где ретрансляционные вышки стоят через каждые 450–1000 метров. Однако точность GSM-навигации в таком режиме будет составлять 25–50 метров.

"Для того чтобы смартфон продолжал определять геопозицию, нужно отключить навигационный приёмник GPS в настройках телефона. Подробные инструкции для операционных систем Android и iOS можно найти в Интернете. Таким образом, местоположение будет определяться с помощью вышек сотовой связи, а карты навигаторов будут прогружаться через мобильный интернет", — заключил Михаил Костин.