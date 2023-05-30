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30 мая, 07:43

Сигналы спутниковой навигации начали глушить в Москве после атаки дронов

Сигналы спутниковой навигации начали глушить в Москве, пишет Mash. По данным телеграм-канала, мера связана с атакой беспилотников, которые используют их для наведения.

На сбои в работе GPS жалуются таксисты и водители.

МО РФ: Три атаковавших Москву БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы

МО РФ: Три атаковавших Москву БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы

Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах: на улице Атласова в поселении Московский, на Профсоюзной улице, на Ленинском проспекте в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал. В Минобороны РФ уточнили, что Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены.

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LIFE

Александра Вишнякова
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