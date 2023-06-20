Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей за неудаление 32 каналов

Суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ удалить 32 канала с недостоверной информацией о спецоперации на Украине, пишет ТАСС. Также мессенджер отказался удалять каналы, подписчики которых подвергались мошенническим действиям с целью отъёма денежных средств.

"Суд постановил признать виновным Telegram по ч. 2 ст. 13.41 (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и назначить наказание в виде административного штрафа в размере четырёх миллионов рублей", — сказал судья.

Лайф писал, что мировой судья в Москве оштрафовал российскую "Википедию" на три миллиона рублей за отказ удалять статью об "Азове"*. Ресурс проигнорировал соответствующее требование Роскомнадзора.