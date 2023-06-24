Ближайший понедельник объявлен в Москве нерабочим днём
Мэр Собянин объявил 26 июня нерабочим днём в Москве в связи с режимом КТО
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днём в столице в связи с режимом контртеррористической операции.
"В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", — говорится в сообщении Собянина в телеграм-канале.
Градоначальник призвал максимально воздержаться от поездок по городу и предупредил о возможных перекрытиях движения в отдельных кварталах. О нештатных ситуациях Собянин попросил сообщать по номеру 112. Городские службы работают в режиме повышенной готовности, подчеркнул мэр.
Ранее в столице приостановили движение по Москве-реке. Также ограничена работа причалов. Кроме того, закрылся парк "Сокольники" до особого распоряжения и отменён Всероссийский выпускной бал на территории Московского Кремля.
Напомним, сегодня утром в Москве усилили меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОНа и СОБРа Росгвардии. Как заявлял Собянин, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Также известно, что в столице, Подмосковье и Воронежской области введён режим контртеррористической операции. В Роскомнадзоре предупредили о возможных сбоях работы интернета в зоне КТО.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин