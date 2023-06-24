Ближайший понедельник объявлен в Москве нерабочим днём

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днём в столице в связи с режимом контртеррористической операции.

"В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", — говорится в сообщении Собянина в телеграм-канале.