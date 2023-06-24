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24 июня, 11:02

Движение по Москве-реке временно приостановлено

Движение по Москве-реке временно приостановлено, работа причалов также ограничена. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Собянин: Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет

Собянин: Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет

"По информации ФГБУ "Канал им. Москвы", движение по Москве-реке временно приостановлено. Работа причалов также ограничена", — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве усилены меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОНа и СОБРа Росгвардии. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Помимо этого, Лайф сообщал, что в городе и области введён режим контртеррористической операции (КТО) в целях пресечения возможных терактов. В связи с этим отменены все массовые мероприятия.

Всероссийский выпускной бал на территории Московского Кремля отменили

Всероссийский выпускной бал на территории Московского Кремля отменили

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ТАСС / Гавриил Григоров

Иван Косицын
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