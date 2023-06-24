В Москве закрыли парк "Сокольники" до особого распоряжения
Парк "Сокольники" в Москве закрыли до особого распоряжения. Об этом сообщили его сотрудники в беседе с РИА "Новости".
"Парк закрыт до особого распоряжения", — говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники выводят всех посетителей с территории. Также там включено оповещение о закрытии.
Ранее сообщалось, что в Москве усилены меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Также известно, что в столице, Подмосковье и Воронежской области введён режим контртеррористической операции. В Роскомнадзоре предупредили о возможных сбоях работы интернета в зоне КТО.
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