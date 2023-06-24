Два здания Третьяковки закрыли для посетителей из-за анонимного звонка
В Москве закрыли два здания музеев Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке
Два здания музеев Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке временно закрыты для посетителей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на её пресс-службу.
"Здания музеев Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке дом 10 и дом 12 временно закрыты для посетителей. Посетители, не успевшие закончить осмотр или купившие билеты на это время, смогут посетить Третьяковскую галерею по своим билетам в течение 14 дней", — говорится в сообщении.
В галерее отметили, что позднее уведомят о возобновлении работы музеев. Причиной временного закрытия стал звонок неизвестного абонента. Что сказал аноним, не уточняется. При этом в пресс-службе добавили, что остальные музеи работают в штатном режиме.
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