Два здания Третьяковки закрыли для посетителей из-за анонимного звонка

Два здания музеев Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке временно закрыты для посетителей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на её пресс-службу.

"Здания музеев Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке дом 10 и дом 12 временно закрыты для посетителей. Посетители, не успевшие закончить осмотр или купившие билеты на это время, смогут посетить Третьяковскую галерею по своим билетам в течение 14 дней", — говорится в сообщении.