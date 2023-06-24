Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за фейки в связи с КТО
Прокуратура Москвы предупредила о недопустимости искажения официальных сведений и распространения недостоверной информации в связи с введением режима контртеррористической операции (КТО).
"Предупреждаем руководство политических и общественных объединений граждан, предприятий и учреждений столицы, а также представителей средств массовой информации и блогосферы о недопустимости искажения официальных сведений и распространения любым способом недостоверной информации", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
В прокуратуре добавили, что за подобные действия по закону будет следовать ответственность. Там указали, что в ходе режима КТО предусмотрен ряд ограничений. Они связаны с перемещением и использованием личного транспорта, средств связи и порядком личного досмотра.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве, Подмосковье и Воронежской области введён режим контртеррористической операции. В Роскомнадзоре предупредили о возможных сбоях работы интернета в зоне КТО.
Напомним, накануне в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Президент России Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и заверил, что действия против мятежников будут жёсткими.