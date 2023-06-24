Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за фейки в связи с КТО

Прокуратура Москвы предупредила о недопустимости искажения официальных сведений и распространения недостоверной информации в связи с введением режима контртеррористической операции (КТО).

"Предупреждаем руководство политических и общественных объединений граждан, предприятий и учреждений столицы, а также представителей средств массовой информации и блогосферы о недопустимости искажения официальных сведений и распространения любым способом недостоверной информации", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.