Названа новая дата школьного выпускного в Москве
Мэр Сергей Собянин: Выпускной для школьников Москвы пройдёт 1 июля
Выпускной для школьников Москвы пройдёт 1 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Выпускной для школьников проведём 1 июля", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, сегодня Национальный антитеррористический комитет объявил о прекращении действия режима контртеррористической операции (КТО) в столице. Собянин после этого объявил об отмене всех введённых ранее ограничений.
Как сообщал Лайф, 24 июня власти Москвы перенесли на неделю общегородской выпускной в парке Горького. Это было связано с действием режима КТО.
ТАСС / Сергей Фадеичев