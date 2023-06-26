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26 июня, 06:31

Названа новая дата школьного выпускного в Москве

Мэр Сергей Собянин: Выпускной для школьников Москвы пройдёт 1 июля

Выпускной для школьников Москвы пройдёт 1 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Выпускной для школьников проведём 1 июля", написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня Национальный антитеррористический комитет объявил о прекращении действия режима контртеррористической операции (КТО) в столице. Собянин после этого объявил об отмене всех введённых ранее ограничений.

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Как сообщал Лайф, 24 июня власти Москвы перенесли на неделю общегородской выпускной в парке Горького. Это было связано с действием режима КТО.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Матвей Константинов
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