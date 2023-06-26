Названа новая дата школьного выпускного в Москве

Выпускной для школьников Москвы пройдёт 1 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Выпускной для школьников проведём 1 июля", — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня Национальный антитеррористический комитет объявил о прекращении действия режима контртеррористической операции (КТО) в столице. Собянин после этого объявил об отмене всех введённых ранее ограничений.