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26 июня, 06:13

Собянин: В Москве отменяются все ограничения, введённые из-за режима КТО

В Москве снимаются все ограничения, введённые ранее в связи с режимом контртеррористической операции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции", — написал Собянин в своём телеграм-канале.

Москвичам рассказали, как отразится выходной 26 июня на зарплате

Москвичам рассказали, как отразится выходной 26 июня на зарплате

Ранее в Москве и Подмосковье отменили режим контртеррористической операции. При этом 26 июня в столице остаётся нерабочим днём. Накануне в столичной мэрии разъяснили, как будут работать компании и ИП в понедельник.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Никита Никонов
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