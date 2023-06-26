Собянин: В Москве отменяются все ограничения, введённые из-за режима КТО
В Москве снимаются все ограничения, введённые ранее в связи с режимом контртеррористической операции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции", — написал Собянин в своём телеграм-канале.
Ранее в Москве и Подмосковье отменили режим контртеррористической операции. При этом 26 июня в столице остаётся нерабочим днём. Накануне в столичной мэрии разъяснили, как будут работать компании и ИП в понедельник.
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ТАСС / Сергей Савостьянов