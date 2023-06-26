Москвичам рассказали, как отразится выходной 26 июня на зарплате
Эксперт Лепешин: Зарплата москвичей, отдыхающих 26 июня, не должна уменьшиться
Нерабочий день 26 июня никак не отразится на зарплате москвичей. Как пояснил РИА "Новости" доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права РУДН Дмитрий Лепешин, понедельник будет оплачен как обычный рабочий день.
"Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается", — пояснил эксперт.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днём в Москве в связи с режимом контртеррористической операции. Это не касается органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев