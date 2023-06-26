Москвичам рассказали, как отразится выходной 26 июня на зарплате

Нерабочий день 26 июня никак не отразится на зарплате москвичей. Как пояснил РИА "Новости" доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права РУДН Дмитрий Лепешин, понедельник будет оплачен как обычный рабочий день.