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26 июня, 04:14

Москвичам рассказали, как отразится выходной 26 июня на зарплате

Эксперт Лепешин: Зарплата москвичей, отдыхающих 26 июня, не должна уменьшиться

Нерабочий день 26 июня никак не отразится на зарплате москвичей. Как пояснил РИА "Новости" доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права РУДН Дмитрий Лепешин, понедельник будет оплачен как обычный рабочий день.

"Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается", — пояснил эксперт.

Минцифры предложило дать выходной айтишникам и СМИ после напряжённой субботы

Минцифры предложило дать выходной айтишникам и СМИ после напряжённой субботы

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днём в Москве в связи с режимом контртеррористической операции. Это не касается органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

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Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

Оксана Попова
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