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25 июня, 18:12

Минцифры предложило дать выходной айтишникам и СМИ после напряжённой субботы

Минцифры России предложило дать выходной работникам IT- и телекоммуникационных компаний, а также сотрудникам СМИ. Как отметили в ведомстве, минувшая суббота, 24 июня, была "очень напряжённой и эмоциональной". Отметим, что речь идёт о работниках, проживающих в регионах, где ЧВК "Вагнер" устроила вооружённый мятеж.

"Рекомендуем даже непрерывно действующим IТ-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций", — сообщается в телеграм-канале министерства.

В заявлении также говорится, что многие работники Минцифры провели выходные на рабочем месте, поэтому для них тоже завтра будет выходной.

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Freepik / Drazen Zigic

Наталья Исакова
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