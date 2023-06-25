В мэрии Москвы разъяснили, как будут работать компании и ИП 26 июня
Мэрия Москвы: Компании и ИП сами будут определять режим работы 26 июня
Московские фирмы и индивидуальные предприниматели сами могут определять режим труда в нерабочий понедельник, 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
"Организации и индивидуальные предприниматели самостоятельно определяют режим своего функционирования в рабочие и нерабочие дни", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Эти же правила, как напомнили в мэрии, распространяются и на компании, реализующие товары и услуги.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днём в Москве в связи с режимом контртеррористической операции. Это не касается органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.