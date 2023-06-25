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25 июня, 16:45
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В мэрии Москвы разъяснили, как будут работать компании и ИП 26 июня

Мэрия Москвы: Компании и ИП сами будут определять режим работы 26 июня

Московские фирмы и индивидуальные предприниматели сами могут определять режим труда в нерабочий понедельник, 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Организации и индивидуальные предприниматели самостоятельно определяют режим своего функционирования в рабочие и нерабочие дни", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Эти же правила, как напомнили в мэрии, распространяются и на компании, реализующие товары и услуги.

Вузам Москвы рекомендовали перейти на дистанционное обучение 26 июня

Вузам Москвы рекомендовали перейти на дистанционное обучение 26 июня

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днём в Москве в связи с режимом контртеррористической операции. Это не касается органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

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Freepik / ArthurHidden

Наталья Исакова
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