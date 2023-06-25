В мэрии Москвы разъяснили, как будут работать компании и ИП 26 июня

Московские фирмы и индивидуальные предприниматели сами могут определять режим труда в нерабочий понедельник, 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Организации и индивидуальные предприниматели самостоятельно определяют режим своего функционирования в рабочие и нерабочие дни", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Эти же правила, как напомнили в мэрии, распространяются и на компании, реализующие товары и услуги.