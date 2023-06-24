Вузам Москвы рекомендовали перейти на дистанционное обучение 26 июня

В связи с введением в Москве режима контртеррористической операции Минобрнауки рекомендовало столичным вузам перевести процесс обучения в дистанционный формат 26 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Константина Могилевского.

По его словам, это касается в том числе экзаменов, а также подачи абитуриентами документов в вуз. Для этого они могут воспользоваться сервисом "Поступи в вуз онлайн".

"Министерство рекомендовало вузам действовать в соответствии с решениями, принятыми руководителями регионов. В частности, в понедельник в Москве перевести в дистанционный формат или отложить все учебные мероприятия, в том числе проведение экзаменов", — сказал Могилевский.