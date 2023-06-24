Регион

Уведомления отключены

24 июня, 18:35

Вузам Москвы рекомендовали перейти на дистанционное обучение 26 июня

В связи с введением в Москве режима контртеррористической операции Минобрнауки рекомендовало столичным вузам перевести процесс обучения в дистанционный формат 26 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Константина Могилевского.

По его словам, это касается в том числе экзаменов, а также подачи абитуриентами документов в вуз. Для этого они могут воспользоваться сервисом "Поступи в вуз онлайн".

"Министерство рекомендовало вузам действовать в соответствии с решениями, принятыми руководителями регионов. В частности, в понедельник в Москве перевести в дистанционный формат или отложить все учебные мероприятия, в том числе проведение экзаменов", — сказал Могилевский.

В Нижнем Новгороде отменили концерт Димы Билана на День молодёжи

В Нижнем Новгороде отменили концерт Димы Билана на День молодёжи

Он добавил, что при трудностях с онлайн-подключением у студентов этот вопрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве и Московской области был введён режим контртеррористической операции. Такая же мера была принята и в Воронежской области. Проведение публичных, массовых, торжественных и праздничных мероприятий в Московской области приостановлено до 1 июля.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Образование
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров