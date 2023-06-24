Вузам Москвы рекомендовали перейти на дистанционное обучение 26 июня
В связи с введением в Москве режима контртеррористической операции Минобрнауки рекомендовало столичным вузам перевести процесс обучения в дистанционный формат 26 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Константина Могилевского.
По его словам, это касается в том числе экзаменов, а также подачи абитуриентами документов в вуз. Для этого они могут воспользоваться сервисом "Поступи в вуз онлайн".
"Министерство рекомендовало вузам действовать в соответствии с решениями, принятыми руководителями регионов. В частности, в понедельник в Москве перевести в дистанционный формат или отложить все учебные мероприятия, в том числе проведение экзаменов", — сказал Могилевский.
Он добавил, что при трудностях с онлайн-подключением у студентов этот вопрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве и Московской области был введён режим контртеррористической операции. Такая же мера была принята и в Воронежской области. Проведение публичных, массовых, торжественных и праздничных мероприятий в Московской области приостановлено до 1 июля.
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