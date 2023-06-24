В Нижнем Новгороде отменили концерт Димы Билана на День молодёжи
Никитин сообщил об отмене концерта Билана на День молодёжи в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде отменили концерт певца Димы Билана. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин в телеграм-канале.
Уточняется, что выступление было приурочено к празднованию Дня молодёжи и должно было состояться вечером 24 июня на площади Минина и Пожарского. Кроме выступления Билана отменён концерт певицы Линды в парке "Швейцария".
В этом году Нижний Новгород получил звание Молодёжной столицы России. Для гостей праздника подготовили большую программу, но концерты отменили по решению оперштаба. В то же время церемония закрытия Дня молодёжи на стадионе состоится.
Никитин указал, что праздничная площадка на площади Минина и Пожарского продолжает работу. Там молодым людям рассказывают о возможностях для карьеры и самореализации.
"Что касается церемонии закрытия Дня молодёжи на стадионе — это одно из центральных событий федеральных мероприятий Росмолодёжи в этот день. И оно состоится", — написал глава региона.
Губернатор уточнил, что церемония закрытия будет представлена в виде театрализованной постановки. Её подготовил режиссёр Илья Авербух. В мероприятии задействуют молодых учёных, педагогов, представителей сферы искусства.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве из-за введения режима контртеррористической операции отменены ранее объявленные массовые мероприятия. В том числе отменён Всероссийский выпускной бал на территории Московского Кремля. Массовые мероприятия отменили в Воронежской, Липецкой областях и других регионах.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев