В Нижнем Новгороде отменили концерт Димы Билана на День молодёжи

В Нижнем Новгороде отменили концерт певца Димы Билана. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин в телеграм-канале.

Уточняется, что выступление было приурочено к празднованию Дня молодёжи и должно было состояться вечером 24 июня на площади Минина и Пожарского. Кроме выступления Билана отменён концерт певицы Линды в парке "Швейцария".

В этом году Нижний Новгород получил звание Молодёжной столицы России. Для гостей праздника подготовили большую программу, но концерты отменили по решению оперштаба. В то же время церемония закрытия Дня молодёжи на стадионе состоится.

Никитин указал, что праздничная площадка на площади Минина и Пожарского продолжает работу. Там молодым людям рассказывают о возможностях для карьеры и самореализации.

"Что касается церемонии закрытия Дня молодёжи на стадионе — это одно из центральных событий федеральных мероприятий Росмолодёжи в этот день. И оно состоится", — написал глава региона.