В Липецкой области отменены все массовые мероприятия
В Липецкой области отменили все массовые мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"На оперативном штабе принято решение отменить все массовые мероприятия в Липецкой области", — указано в сообщении.
Напомним, ранее губернатор региона Игорь Артамонов заявил об усилении мер по безопасности в Липецкой области. Местных жителей призывают отказаться от поездок в южном направлении.
Также Лайф писал, что все массовые мероприятия, запланированные в Ростове-на-Дону на эти выходные, будут отменены. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев. Кроме того, ближайшие массовые мероприятия отменили в Воронежской области.
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