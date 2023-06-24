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24 июня, 07:48

В Липецкой области отменены все массовые мероприятия

В Липецкой области отменили все массовые мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На оперативном штабе принято решение отменить все массовые мероприятия в Липецкой области", — указано в сообщении.

Напомним, ранее губернатор региона Игорь Артамонов заявил об усилении мер по безопасности в Липецкой области. Местных жителей призывают отказаться от поездок в южном направлении.

В Москве из-за введения КТО отменены все массовые мероприятия

В Москве из-за введения КТО отменены все массовые мероприятия

Также Лайф писал, что все массовые мероприятия, запланированные в Ростове-на-Дону на эти выходные, будут отменены. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев. Кроме того, ближайшие массовые мероприятия отменили в Воронежской области.

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Иван Косицын
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