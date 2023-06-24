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24 июня, 04:24

В Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия

Голубев: В Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия

Все массовые мероприятия, запланированные в Ростове-на-Дону на эти выходные, будут отменены. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

"Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону", — написал он в телеграм-канале.

Ростовский губернатор призвал отказаться от поездок в центр города

Ростовский губернатор призвал отказаться от поездок в центр города

Ранее Лайф писал, что въезды в Ростов-на-Дону со стороны городов Аксай и Новочеркасск перекрыты спецтехникой. Движение автомобилей перекрыто по трассе М4 "Дон". Сейчас на въезде в Ростов образовалась огромная пробка из автомобилей. Также около штаба Южного федерального округа в Ростове-на-Дону запечатлели военную технику. При этом паники среди людей нет, они спокойно передвигаются по улицам и снимают происходящее на камеры.

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t.me / "Ростов главный"

Оксана Попова
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