В мэрии Москвы рассказали, останется ли понедельник нерабочим днём
Пресс-служба Собянина: 26 июня остаётся нерабочим днём в Москве
Понедельник, 26 июня, как и было запланировано ранее, остаётся для москвичей нерабочим днём. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
"В рамках озвученной мэром информации понедельник — нерабочий день", — цитирует Пенькову ТАСС.
Ранее Лайф писал, что мэр Собянин объявил 26 июня нерабочим днём в Москве в связи с режимом контртеррористической операции. Это не касается органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
Напомним, сегодня утром в Москве усилили меры безопасности. Под охрану были взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняли подразделения ОМОНа и СОБРа Росгвардии. Как заявлял Собянин, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.
Агентство городских новостей "Москва" / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы