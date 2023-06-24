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24 июня, 18:41

В мэрии Москвы рассказали, останется ли понедельник нерабочим днём

Пресс-служба Собянина: 26 июня остаётся нерабочим днём в Москве

Понедельник, 26 июня, как и было запланировано ранее, остаётся для москвичей нерабочим днём. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

"В рамках озвученной мэром информации понедельник — нерабочий день", — цитирует Пенькову ТАСС.

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Ранее Лайф писал, что мэр Собянин объявил 26 июня нерабочим днём в Москве в связи с режимом контртеррористической операции. Это не касается органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

Напомним, сегодня утром в Москве усилили меры безопасности. Под охрану были взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняли подразделения ОМОНа и СОБРа Росгвардии. Как заявлял Собянин, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

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Агентство городских новостей "Москва" / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Арина Родионова
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