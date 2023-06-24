В мэрии Москвы рассказали, останется ли понедельник нерабочим днём

Понедельник, 26 июня, как и было запланировано ранее, остаётся для москвичей нерабочим днём. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

"В рамках озвученной мэром информации понедельник — нерабочий день", — цитирует Пенькову ТАСС.

Ранее Лайф писал, что мэр Собянин объявил 26 июня нерабочим днём в Москве в связи с режимом контртеррористической операции. Это не касается органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.