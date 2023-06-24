Мост взорван в Воронежской области
Мост взорвали между посёлком Анна и городом Борисоглебском Воронежской области
Мост взорвали между посёлком Анна и городом Борисоглебском Воронежской области. Инцидент случайно снял на видео местный житель.
Мост взорван в Воронежской области. Видео © SHOT
На кадрах с места событий слышен громкий взрыв, после чего автор ролика начинает убегать.
Ранее сообщалось, что в Воронеже вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Местные жители увидели поднимающиеся клубы чёрного дыма. Воронежский губернатор Гусев заверил, что ЧП не приведёт к дефициту топлива.
Обложка ©