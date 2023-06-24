Мост взорвали между посёлком Анна и городом Борисоглебском Воронежской области. Инцидент случайно снял на видео местный житель.

Мост взорван в Воронежской области. Видео © SHOT

На кадрах с места событий слышен громкий взрыв, после чего автор ролика начинает убегать.