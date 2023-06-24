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24 июня, 16:51
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Мост взорван в Воронежской области

Мост взорвали между посёлком Анна и городом Борисоглебском Воронежской области

Мост взорвали между посёлком Анна и городом Борисоглебском Воронежской области. Инцидент случайно снял на видео местный житель.

Мост взорван в Воронежской области. Видео © SHOT

На кадрах с места событий слышен громкий взрыв, после чего автор ролика начинает убегать.

Ранее сообщалось, что в Воронеже вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Местные жители увидели поднимающиеся клубы чёрного дыма. Воронежский губернатор Гусев заверил, что ЧП не приведёт к дефициту топлива.

Выстрелы прозвучали около штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

Выстрелы прозвучали около штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
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