Выстрелы прозвучали около штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

Около пяти выстрелов прозвучало возле здания штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам корреспондента агентства, после выстрелов от представителей ЧВК "Вагнер" поступила команда: "Всем расходиться". Информация о возможных пострадавших уточняется.