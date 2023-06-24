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24 июня, 16:16
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Выстрелы прозвучали около штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

РИА "Новости": Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало около 5 выстрелов

Около пяти выстрелов прозвучало возле здания штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам корреспондента агентства, после выстрелов от представителей ЧВК "Вагнер" поступила команда: "Всем расходиться". Информация о возможных пострадавших уточняется.

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Ранее Росздравнадзор сообщил о достаточных запасах лекарств в ростовских аптеках. В ведомстве опровергли фейки об их нехватке. Напомним, что въезды в Ростов-на-Дону со стороны городов Аксая и Новочеркасска перекрыты спецтехникой. Глава региона Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр, также он заявил об отмене массовых мероприятий в регионе.

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ТАСС / Эрик Романенко

Никита Никонов
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