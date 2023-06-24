Ростовский губернатор заявил, что топлива на АЗС хватает, несмотря на ажиотаж
Запасов топлива в Ростовской области достаточно, несмотря на ажиотаж из-за ситуации с попыткой вооружённого мятежа. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"В течение дня возникал ажиотажный спрос на ГСМ. Обращаю ваше внимание на то, что в области имеется достаточный запас топлива", — сказал он в обращении в своём телеграм-канале.
Также он подчеркнул, что общественный транспорт, коммунальные службы, медики в Ростовской области работают в штатном режиме. Также в магазинах и на рынках достаточный запас продуктов.
"Нет сбоев в работе промышленных предприятий, организаций торговли, рынков, запасов продуктов достаточно. Это недельный запас, который ежедневно пополняется", — добавил Голубев.