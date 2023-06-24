Лайф публикует видео с недовольными действиями ЧВК "Вагнер" ростовчанами
Жители Ростова-на-Дону выступили против присутствия ЧВК "Вагнер" в их городе. Соответствующее видео оказалось в распоряжении Лайфа.
Житель Ростова-на-Дону высказывается против действий ЧВК "Вагнер". Видео © LIFE
"Это не протест, мы за Российскую Федерацию. Действия "Вагнера" неправильные. Пусть "Вагнер" тогда где-то там и разбирается, но не в нашем городе. Они тут сейчас устроят какую-то [жесть] и скажут, что мы все вышли за это", — сказал он.
По словам ростовчанина, действия мятежников могут спровоцировать вмешательство других стран в дела России. Он выразил уверенность, что Генштаб ВС РФ готовит ответ на происходящее.
Тем временем на улицах города царит относительно спокойная атмосфера. На опубликованных в Сети кадрах уличный баянист, исполняющий песню про Ростов-на-Дону. Автомобильная дорога за ним пуста, а на асфальте видны следы от гусеничной бронетехники.
Уличный баянист исполняет песню про Ростов-на-Дону. Видео @ Telegram / Privet-Rostov.ru
Напомним, ранее в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент.
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