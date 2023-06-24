Лайф публикует видео с недовольными действиями ЧВК "Вагнер" ростовчанами

"Это не протест, мы за Российскую Федерацию. Действия "Вагнера" неправильные. Пусть "Вагнер" тогда где-то там и разбирается, но не в нашем городе. Они тут сейчас устроят какую-то [жесть] и скажут, что мы все вышли за это", — сказал он.