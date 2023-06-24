"Едины перед лицом любых угроз": Сенатор Рукавишникова заявила, что ростовчане поддерживают Путина
Сенатор от Ростовской области Рукавишникова: Мы вместе с президентом
Сенатор от Ростовской области, первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова заявила о том, что ростовчане поддерживают президента России Владимира Путина.
"Ростовчане активно выражают свою позицию! Мы вместе с президентом России! В соцсетях, в личных сообщениях. Перед лицом любых угроз мои земляки всегда были едины", — написала Рукавишникова в своём телеграм-канале.
Ранее Владимира Путина на фоне вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" поддержали главы республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. С поддержкой выступили и зарубежные политики, например президент Абхазии Аслан Бжания. Кроме того, главу государства поддержали уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, Совет Федерации, депутаты Госдумы.
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