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24 июня, 16:02

"Едины перед лицом любых угроз": Сенатор Рукавишникова заявила, что ростовчане поддерживают Путина

Сенатор от Ростовской области Рукавишникова: Мы вместе с президентом

Сенатор от Ростовской области, первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова заявила о том, что ростовчане поддерживают президента России Владимира Путина.

"Ростовчане активно выражают свою позицию! Мы вместе с президентом России! В соцсетях, в личных сообщениях. Перед лицом любых угроз мои земляки всегда были едины", — написала Рукавишникова в своём телеграм-канале.

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Лайф публикует видео с недовольными действиями ЧВК "Вагнер" ростовчанами

Ранее Владимира Путина на фоне вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" поддержали главы республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. С поддержкой выступили и зарубежные политики, например президент Абхазии Аслан Бжания. Кроме того, главу государства поддержали уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, Совет Федерации, депутаты Госдумы.

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Telegram / Сенатор Ирина Рукавишникова

Илья Суриков
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