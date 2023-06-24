"Едины перед лицом любых угроз": Сенатор Рукавишникова заявила, что ростовчане поддерживают Путина

Сенатор от Ростовской области, первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова заявила о том, что ростовчане поддерживают президента России Владимира Путина.

"Ростовчане активно выражают свою позицию! Мы вместе с президентом России! В соцсетях, в личных сообщениях. Перед лицом любых угроз мои земляки всегда были едины", — написала Рукавишникова в своём телеграм-канале.