Президент Абхазии Бжания выразил всеобъемлющую поддержку Путину

Глава Абхазии Аслан Бжания на фоне вооружённого мятежа, организованного ЧВК "Вагнер", заявил о всеобъемлющей поддержке действий российского президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба абхазского лидера.

"В связи с попыткой вооружённого мятежа, предпринятой руководителями ЧВК "Вагнер", заявляю о всеобъемлющей поддержке действий президента РФ, верховного главнокомандующего вооружёнными силами Владимира Владимировича Путина по установлению законного порядка", — говорится в заявлении.

Также Бжания выразил уверенность в успешном решении событий последних дней благодаря решительности и мудрости Путина. Президент Абхазии добавил, что республика при любых обстоятельствах продолжит исполнять союзнические обязательства перед Москвой.