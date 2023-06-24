Президент Абхазии Бжания выразил всеобъемлющую поддержку Путину
Глава Абхазии Аслан Бжания на фоне вооружённого мятежа, организованного ЧВК "Вагнер", заявил о всеобъемлющей поддержке действий российского президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба абхазского лидера.
"В связи с попыткой вооружённого мятежа, предпринятой руководителями ЧВК "Вагнер", заявляю о всеобъемлющей поддержке действий президента РФ, верховного главнокомандующего вооружёнными силами Владимира Владимировича Путина по установлению законного порядка", — говорится в заявлении.
Также Бжания выразил уверенность в успешном решении событий последних дней благодаря решительности и мудрости Путина. Президент Абхазии добавил, что республика при любых обстоятельствах продолжит исполнять союзнические обязательства перед Москвой.
Ранее Лайф писал, что главы республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей выразили президенту России Владимиру Путину поддержку на фоне вооружённого мятежа, который устроила ЧВК "Вагнер". Также главу государства поддержали уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, Совет Федерации, депутаты Госдумы. В МИД РФ сообщили, что в ситуации с попыткой вооружённого мятежа России нужно только единение под знамёнами главнокомандующего, поскольку противник только и ждёт нашей междоусобицы.
Напомним, в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковой ошибки и заверил, что действия против мятежников будут жёсткими.