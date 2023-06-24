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24 июня, 10:02

В Воронеже загорелась нефтебаза

Губернатор Гусев: В Воронеже загорелась нефтебаза

В Воронеже вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Местные жители видят поднимающиеся в воздух клубы чёрного дыма. Кадры с места ЧП появились в распоряжении Лайфа.

Мощный пожар в Воронеже. Видео © LIFE

Губернатор региона Александр Гусев подтвердил информацию о ЧП.

"В Воронеже идёт тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на ул. Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет", — написал он в телеграм-канале.

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Ранее Лайф писал, что в Воронежской области отменены все ближайшие массовые мероприятия. Гусев призвал местных жителей "сохранять выдержку и спокойствие". Губернатор пообещал информировать граждан о складывающейся обстановке и решениях властей региона.

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LIFE

Иван Косицын
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