В Воронеже загорелась нефтебаза

В Воронеже вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Местные жители видят поднимающиеся в воздух клубы чёрного дыма. Кадры с места ЧП появились в распоряжении Лайфа.

Мощный пожар в Воронеже. Видео © LIFE

Губернатор региона Александр Гусев подтвердил информацию о ЧП.

"В Воронеже идёт тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на ул. Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет", — написал он в телеграм-канале.