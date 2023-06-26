Гусев: Гражданское имущество в Воронежской области отремонтируют за счёт региона

Ремонт имущества и компенсации пострадавшим из-за ситуации с ЧВК "Вагнер" жителям Воронежской области будут произведены за счёт регионального бюджета, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, местные власти обладают необходимым для этого ресурсом.