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26 июня, 08:30

Гусев: Гражданское имущество в Воронежской области отремонтируют за счёт региона

Ремонт имущества и компенсации пострадавшим из-за ситуации с ЧВК "Вагнер" жителям Воронежской области будут произведены за счёт регионального бюджета, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, местные власти обладают необходимым для этого ресурсом.

"Воронежская область вернулась к стандартному управлению после снятия режима КТО. Поручил завершать оценку ущерба и проводить за счёт региона компенсацию и ремонт гражданского имущества", написал он в своём телеграм-канале.

В Воронежской области 19 домов оказались повреждены при движении ЧВК "Вагнер"

В Воронежской области 19 домов оказались повреждены при движении ЧВК "Вагнер"

Ранее в регионе сняли режим контртеррористической операции.

Напомним, 23–24 июня вооружённый мятеж в РФ организовали бойцы ЧВК "Вагнер". В ответ на эти действия президент Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства созвонился с Александром Лукашенко, после чего президент Белоруссии провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Вечером в субботу пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Пригожин принял предложение Лукашенко остановить мятеж. Позже в Совфеде оценили итоги провального мятежа Пригожина.

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ТАСС / Евгений Судаков

Матвей Константинов
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