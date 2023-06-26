Гусев: Гражданское имущество в Воронежской области отремонтируют за счёт региона
Ремонт имущества и компенсации пострадавшим из-за ситуации с ЧВК "Вагнер" жителям Воронежской области будут произведены за счёт регионального бюджета, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, местные власти обладают необходимым для этого ресурсом.
"Воронежская область вернулась к стандартному управлению после снятия режима КТО. Поручил завершать оценку ущерба и проводить за счёт региона компенсацию и ремонт гражданского имущества", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, 23–24 июня вооружённый мятеж в РФ организовали бойцы ЧВК "Вагнер". В ответ на эти действия президент Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства созвонился с Александром Лукашенко, после чего президент Белоруссии провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Вечером в субботу пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Пригожин принял предложение Лукашенко остановить мятеж. Позже в Совфеде оценили итоги провального мятежа Пригожина.
ТАСС / Евгений Судаков