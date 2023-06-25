"Отверженный отщепенец": В Совфеде оценили итоги провального мятежа Пригожина

Врагам РФ не удалось добиться вооружённого противостояния внутри России, которое могло привести к трагическим последствиям. Об этом Лайфу рассказал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России Дмитрий Перминов.

"Наш президент сразу же взял ситуацию под контроль и в итоге добился бескровной неудачи мятежа. Командиры и бойцы с передовой, ветераны, патриотические организации, политические партии, религиозные и культурные деятели, все неравнодушные граждане выступили против измены Пригожина", — отметил он.

По его словам, мятеж был бы только на руку врагу. Перминов считает, что Пригожин ждал волну присоединившихся, но этого не произошло. Он указал, что даже рядовые бойцы ЧВК "Вагнер" начали вести сепаратные переговоры, когда узнали истинные цели марш-броска.

"Против Пригожина выступили и ветераны ЧВК "Вагнер", он остался в полной изоляции, отверженный отщепенец. Это крайне важно, так как если бы он не увидел, что подавляющее большинство против него, то пошёл бы до конца", — указал Перминов.