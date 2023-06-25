"Отверженный отщепенец": В Совфеде оценили итоги провального мятежа Пригожина
Член Совфеда Перминов: Врагам не удалось добиться противостояния внутри РФ
Врагам РФ не удалось добиться вооружённого противостояния внутри России, которое могло привести к трагическим последствиям. Об этом Лайфу рассказал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России Дмитрий Перминов.
"Наш президент сразу же взял ситуацию под контроль и в итоге добился бескровной неудачи мятежа. Командиры и бойцы с передовой, ветераны, патриотические организации, политические партии, религиозные и культурные деятели, все неравнодушные граждане выступили против измены Пригожина", — отметил он.
По его словам, мятеж был бы только на руку врагу. Перминов считает, что Пригожин ждал волну присоединившихся, но этого не произошло. Он указал, что даже рядовые бойцы ЧВК "Вагнер" начали вести сепаратные переговоры, когда узнали истинные цели марш-броска.
"Против Пригожина выступили и ветераны ЧВК "Вагнер", он остался в полной изоляции, отверженный отщепенец. Это крайне важно, так как если бы он не увидел, что подавляющее большинство против него, то пошёл бы до конца", — указал Перминов.
Член Совфеда считает, что Пригожина поддержали только власти Украины, которые анонсировали усиление наступления. Даже США отложили введение санкций против ЧВК "Вагнер". Перминов заключил, что врагам не удалось посеять панику и хаос среди граждан РФ, а российское общество показало свою зрелость и сознательность.
Напомним, вооружённый мятеж в РФ накануне организовали бойцы ЧВК "Вагнер". В ответ на эти действия президент Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после разговора с российским коллегой провёл переговоры с Евгением Пригожиным. Затем тот сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. В связи со стабилизацией ситуации после попытки вооружённого мятежа КНР выразила поддержку России. В США назвали произошедшее внутренним делом РФ.
ТАСС / Эрик Романенко