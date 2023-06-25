В Воронежской области 19 домов оказались повреждены при движении ЧВК "Вагнер"

В Воронежской области на территории Павловского района во время движения бойцов ЧВК "Вагнер" оказались повреждены 19 домовладений. Об этом рассказал глава района Максим Янцов.

"Вблизи Елизаветовки Павловского района 24 июня, когда по нашему району проходила колонна ЧВК "Вагнер", повреждения в селе получили 19 домовладений. Угрозы для целостности домов или надворных построек нет", — написал он в телеграм-канале.

Он также отметил, что сейчас идёт обследование территории. Глава района пообещал оказать помощь местным жителям, дома которых оказались повреждены. По его словам, им компенсируют ущерб. Янцов добавил, что на территории региона всё ещё действуют ограничения.