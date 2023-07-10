Политолог объяснил, почему встреча Путина с ЧВК "Вагнер" — плохая новость для Запада, но хорошая для России
Политолог Клинцевич оценил важность встречи Путина с ЧВК "Вагнер"
Встреча президента Владимира Путина с владельцем и командирами ЧВК "Вагнер" после попытки мятежа — это хорошая новость для нашей страны и плохая — для Запада, который желал наступления смуты в РФ. Об этом Лайфу заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Клинцевич Андрей.
"Это очень хорошие новости, потому что Запад очень сильно рассчитывал на то, что по их "программе максимум" у нас начнётся вооружённый мятеж в России, но если это не получится, то хотя бы мощная ударная группировка штурмовиков просто распадётся на отдельные элементы. Этого не случилось, для них эта новость очень грустная, а для нас — это хорошая новость", — подчеркнул собеседник Лайфа.
При этом Клинцевич подчеркнул, что президент встретился не только с владельцем ЧВК, но и с командирами — это гарантирует, что разговор будет доведён до каждого бойца этой организации. Политолог считает, что на встрече поднимались и "препятствующие вопросы", связанные со снабжением, а также были проговорены моменты, связанные с недопущением подобных ситуаций в будущем.
"Мы сейчас имеем в резерве практически ударный штурмовой корпус, который в боях смоет то недоразумение, которое было допущено в предыдущем этапе, и докажет свою просто полезность, серьёзность для страны на фронте", — добавил Клинцевич.
Напомним, ранее сегодня в Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин 29 июня встретился с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер". Встреча длилась почти три часа. Путин лично выслушал объяснения командиров по поводу вооружённого мятежа и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства.
ТАСС / Александр Казаков