Политолог объяснил, почему встреча Путина с ЧВК "Вагнер" — плохая новость для Запада, но хорошая для России

Встреча президента Владимира Путина с владельцем и командирами ЧВК "Вагнер" после попытки мятежа — это хорошая новость для нашей страны и плохая — для Запада, который желал наступления смуты в РФ. Об этом Лайфу заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Клинцевич Андрей.

"Это очень хорошие новости, потому что Запад очень сильно рассчитывал на то, что по их "программе максимум" у нас начнётся вооружённый мятеж в России, но если это не получится, то хотя бы мощная ударная группировка штурмовиков просто распадётся на отдельные элементы. Этого не случилось, для них эта новость очень грустная, а для нас — это хорошая новость", — подчеркнул собеседник Лайфа.

При этом Клинцевич подчеркнул, что президент встретился не только с владельцем ЧВК, но и с командирами — это гарантирует, что разговор будет доведён до каждого бойца этой организации. Политолог считает, что на встрече поднимались и "препятствующие вопросы", связанные со снабжением, а также были проговорены моменты, связанные с недопущением подобных ситуаций в будущем.