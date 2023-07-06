Песков: Заявления Кремля и Лукашенко о ЧВК "Вагнер" сохраняют актуальность

Заявления Кремля и белорусского лидера Александра Лукашенко о ЧВК "Вагнер" и его основателе Евгении Пригожине, которые прозвучали 24 июня на фоне попытки мятежа, не теряют актуальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Верну вас в 24 июня. Вы помните достаточно обстоятельный рассказ Александра Григорьевича [Лукашенко], и мы тоже делали заявление. Вот это всё сохраняет свою актуальность", — отметил он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля подчеркнул, что пока добавить чего-то нового по этой теме сложно. Также Песков оставил без комментариев вопрос о переезде ЧВК "Вагнер" в Белоруссию.