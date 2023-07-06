В Кремле заявили, что следить за перемещениями Пригожина нет "ни возможности, ни желания"

Кремль не следит за перемещениями основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом заявил журналистам в четверг, 6 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, мы не следим за его перемещениями. Не имеем ни возможности, ни желания", — отрезал представитель Кремля.