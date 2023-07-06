В Кремле заявили, что следить за перемещениями Пригожина нет "ни возможности, ни желания"
Песков: В Кремле не следят за перемещениями основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина
Кремль не следит за перемещениями основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом заявил журналистам в четверг, 6 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, мы не следим за его перемещениями. Не имеем ни возможности, ни желания", — отрезал представитель Кремля.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в России, а бойцы вооружённого формирования пребывают в своих постоянных лагерях. Кроме того, в Минске анонсировали скорую встречу с Путиным для обсуждения судьбы ЧВК "Вагнер".
23 июня бойцы "Вагнера" попытались устроить мятеж. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК провёл белорусский лидер Александр Лукашенко.
ТАСС / Лев Бородин