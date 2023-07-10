Песков раскрыл подробности встречи Путина с командирами "Вагнера"

Президент РФ Владимир Путин 29 июня лично выслушал объяснения командиров ЧВК "Вагнер" по поводу вооружённого мятежа, на встрече также присутствовал владелец компании Евгений Пригожин. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения", — сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, командиры "изложили свою версию произошедшего", акцентировав внимание на том, что "являются убеждёнными сторонниками и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего". По словам Пескова, они заявили о готовности и дальше сражаться за Родину.