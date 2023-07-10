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10 июля, 10:39

Песков раскрыл подробности встречи Путина с командирами "Вагнера"

Песков: Путин лично выслушал объяснения командиров ЧВК "Вагнер" о мятеже

Президент РФ Владимир Путин 29 июня лично выслушал объяснения командиров ЧВК "Вагнер" по поводу вооружённого мятежа, на встрече также присутствовал владелец компании Евгений Пригожин. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения", сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, командиры "изложили свою версию произошедшего", акцентировав внимание на том, что "являются убеждёнными сторонниками и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего". По словам Пескова, они заявили о готовности и дальше сражаться за Родину.

Песков сообщил, что Путин встречался с Пригожиным в Кремле

Песков сообщил, что Путин встречался с Пригожиным в Кремле

Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провёл переговоры с Пригожиным. В итоге тот принял предложение по деэскалации ситуации. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. 6 июля Лукашенко уточнил, что Пригожин находится в России, а вагнеровцы пребывают в своих постоянных лагерях.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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