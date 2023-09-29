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29 сентября, 06:35

В Минобороны заявили, что отслужившие призывники будут своевременно уволены

МО РФ: Отслужившие призывники будут уволены и направлены к местам проживания

Отслужившие по призыву военнослужащие будут своевременно уволены и направлены к местам их проживания. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", — отметил он.

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Ранее Цимлянский сообщил, что осенний призыв на срочную службу в армии в России начнётся с 1 октября. Он пройдёт во всех регионах страны, включая новые. Представитель Минобороны указал, что призывников не направят в новые регионы или в зону СВО. По его словам, добровольцев для участия в спецоперации и желающих служить по контракту достаточно.

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АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Илья Суриков
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