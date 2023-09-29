В Минобороны заявили, что отслужившие призывники будут своевременно уволены

Отслужившие по призыву военнослужащие будут своевременно уволены и направлены к местам их проживания. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", — отметил он.

Ранее Цимлянский сообщил, что осенний призыв на срочную службу в армии в России начнётся с 1 октября. Он пройдёт во всех регионах страны, включая новые. Представитель Минобороны указал, что призывников не направят в новые регионы или в зону СВО. По его словам, добровольцев для участия в спецоперации и желающих служить по контракту достаточно.