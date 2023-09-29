ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября 2023, 06:23
16913

Генштаб ВС РФ не планирует проводить в России дополнительную мобилизацию

У Генерального штаба ВС РФ нет никаких планов по проведению дополнительной мобилизации в России. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он также подчеркнул, что для выполнения задач СВО достаточно добровольцев, а также желающих служить по контракту и уже заключивших контракты.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", — сказал Цимлянский.

Путин: Соцгарантии должны быть одинаковыми для всех участников СВО
Путин: Соцгарантии должны быть одинаковыми для всех участников СВО

Ранее Владимир Цимлянский заявил о том, что осенний призыв в армию в России начнётся 1 октября во всех регионах, включая новые. Он также добавил, что военнослужащих по призыву не будут отправлять для участия в специальной военной операции либо в пункты дислокации в новых субъектах РФ.

BannerImage

АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Илья Суриков
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Общество
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar