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29 сентября, 06:23

Генштаб ВС РФ не планирует проводить в России дополнительную мобилизацию

У Генерального штаба ВС РФ нет никаких планов по проведению дополнительной мобилизации в России. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он также подчеркнул, что для выполнения задач СВО достаточно добровольцев, а также желающих служить по контракту и уже заключивших контракты.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", — сказал Цимлянский.

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Ранее Владимир Цимлянский заявил о том, что осенний призыв в армию в России начнётся 1 октября во всех регионах, включая новые. Он также добавил, что военнослужащих по призыву не будут отправлять для участия в специальной военной операции либо в пункты дислокации в новых субъектах РФ.

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АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Илья Суриков
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