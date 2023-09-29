Генштаб ВС РФ не планирует проводить в России дополнительную мобилизацию

У Генерального штаба ВС РФ нет никаких планов по проведению дополнительной мобилизации в России. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он также подчеркнул, что для выполнения задач СВО достаточно добровольцев, а также желающих служить по контракту и уже заключивших контракты.