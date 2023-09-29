Генштаб ВС РФ не планирует проводить в России дополнительную мобилизацию
У Генерального штаба ВС РФ нет никаких планов по проведению дополнительной мобилизации в России. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он также подчеркнул, что для выполнения задач СВО достаточно добровольцев, а также желающих служить по контракту и уже заключивших контракты.
"Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", — сказал Цимлянский.
Ранее Владимир Цимлянский заявил о том, что осенний призыв в армию в России начнётся 1 октября во всех регионах, включая новые. Он также добавил, что военнослужащих по призыву не будут отправлять для участия в специальной военной операции либо в пункты дислокации в новых субъектах РФ.
АГН "Москва" / Кирилл Зыков