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29 сентября, 05:24

Путин: Соцгарантии должны быть одинаковыми для всех участников СВО

Президент России Владимир Путин заявил о том, что социальные гарантии должны быть одинаковыми для всех, кто выполнял и выполняет боевые задачи в зоне СВО. Независимо от того, добровольцы это или кадровые военные. Об этом он сказал на встрече с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым.

Путин заявил, что социальные гарантии должны быть равны для всех, кто выполнял боевые задачи. Видео © LIFE

"Я много раз говорил, и хочу ещё раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми", — отметил глава государства.

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Он также подчеркнул, что для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество. По информации Лайфа, на встрече с президентом вместе с замминистра обороны Евкуровым был Андрей Трошев с позывным "Седой". Он — Герой России, воевал в Чечне, Афганистане, а также принимал участие в военной операции в Сирии и был начальником штаба группы "Вагнера". На данный момент он служит в Минобороны. Трошев также присутствовал в июне на встрече Владимира Путина с командирами ЧВК в Кремле. "Седой" пользуется доверием у добровольческих структур.

Напомним, президент РФ Владимир Путин накануне вечером в Кремле встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым. Глава государства обсудил с ними вопросы социального характера. Среди них — поддержка военных, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков
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