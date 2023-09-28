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28 сентября, 17:24

Путин дал поручения по подготовке выставки архивных документов времён ВОВ

Президент России Владимир Путин поручил Росархиву, Минобороны, ФСБ, МИД и Минкультуры подготовить выставку артефактов и архивных документов по теме Великой Отечественной войны (ВОВ) до 28 февраля. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.

"Подготовить для широкого публичного представления выставку архивных документов (включая рассекреченные материалы), артефактов, отражающих важнейшие события ВОВ и рассказывающих о преступлениях нацистов и их пособников против мирных граждан, обеспечить проведение выставки и оценку результатов её работы", — сказано в перечне.

Президент ждёт доклада по этому вопросу до 28 февраля и далее один раз в полгода.

О необходимости создания такой выставки Путин говорил ещё 5 сентября на заседании оргкомитета "Победа". Тогда же глава государства и поддержал создание в России национального центра исторической памяти. Как подчеркнул Путин, русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, а история стала использоваться как оружие.

Путин: Документы о преступлениях нацистов должны быть доступны для россиян

Путин: Документы о преступлениях нацистов должны быть доступны для россиян

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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