Путин: Документы о преступлениях нацистов должны быть доступны для россиян
Эксперты в рамках проекта "Без срока давности" проводят большую работу по расследованию преступлений нацистов на оккупированных землях в годы ВОВ. Многие дела уже не засекречены, поэтому должны быть доступны для россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании оргкомитета "Победа" 5 сентября.
"Гриф секретности снят со многих дел, хранящихся в ФСБ и Минобороны, и они должны быть доступны для граждан", — сказал глава государства.
Ранее Путин поддержал создание в России национального центра исторической памяти. Глава государства подчеркнул, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, а история стала использоваться как оружие.