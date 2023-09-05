Путин: Документы о преступлениях нацистов должны быть доступны для россиян

Эксперты в рамках проекта "Без срока давности" проводят большую работу по расследованию преступлений нацистов на оккупированных землях в годы ВОВ. Многие дела уже не засекречены, поэтому должны быть доступны для россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании оргкомитета "Победа" 5 сентября.

"Гриф секретности снят со многих дел, хранящихся в ФСБ и Минобороны, и они должны быть доступны для граждан", — сказал глава государства.