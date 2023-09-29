Осенний призыв начнётся 1 октября во всех регионах РФ, впервые — в новых

С 1 октября во всех субъектах РФ, в том числе новых регионах страны, будет проходить осенний призыв на срочную службу в армии. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Осенний призыв будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации", — заявил он.

По словам Цимлянского, в отдельных районах Крайнего Севера призыв начнётся с 1 ноября, а длиться он будет по 31 декабря. Он отметил, что это прежде всего связано с климатическими особенностями данных территорий. Представитель Генштаба добавил, что призывников начнут отправлять со сборных пунктов с 16 октября. Срок службы по призыву не изменится и будет составлять 12 месяцев.