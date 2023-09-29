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29 сентября, 06:07

Осенний призыв начнётся 1 октября во всех регионах РФ, впервые — в новых

Призыв на военную службу стартует 1 октября во всех регионах РФ

С 1 октября во всех субъектах РФ, в том числе новых регионах страны, будет проходить осенний призыв на срочную службу в армии. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Осенний призыв будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации", — заявил он.

В Минобороны заверили, что призывников не направят в новые регионы или в зону СВО

В Минобороны заверили, что призывников не направят в новые регионы или в зону СВО

По словам Цимлянского, в отдельных районах Крайнего Севера призыв начнётся с 1 ноября, а длиться он будет по 31 декабря. Он отметил, что это прежде всего связано с климатическими особенностями данных территорий. Представитель Генштаба добавил, что призывников начнут отправлять со сборных пунктов с 16 октября. Срок службы по призыву не изменится и будет составлять 12 месяцев.

Ранее Лайф писал о том, что в грядущий осенний призыв уклонение от явки в военкомат по электронной повестке не повлечёт за собой штраф. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что данные санкции введут со следующего года.

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АГН "Москва" / Антон Кардашов

Илья Суриков
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