В России ужесточается штраф за неявку по повестке

В России 1 октября, одновременно с началом осенней призывной кампании, вступил в силу закон об ужесточении административной ответственности за нарушение требований воинского учёта.

Так, в десять раз вырос штраф за неявку без уважительной причины по повестке в военкомат либо иной орган, осуществляющий воинский учёт. Ранее он составлял от пятисот до трёх тысяч рублей, теперь — от 10 до 30 тысяч. Если неявка многократная или доказано намерение не служить в армии, возможно и открытие уголовного дела. Максимальное наказание по нему — лишение свободы на срок до двух лет.

Если гражданин не сообщил об изменении личных данных (семейного положения, образования, места учёбы, работы, должности), а также о переезде на новое место жительства без смены регистрации, ему придётся заплатить от одной до пяти тысяч рублей. Если же во время призыва он сменил место пребывания более чем на три месяца и не информировал об этом военкомат, его оштрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

Также повышаются штрафы за уклонение от медицинского обследования. Административная ответственность за такие действия составит от 15 до 25 тысяч рублей вместо предупреждения или штрафа до трёх тысяч, как было ранее. Увеличивается и штраф за умышленную порчу или утрату документов воинского учёта — до трёх-пяти тысяч рублей.

Должностные лица, не предоставившие в военкомат списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, не оповестившие их о вызове по повестке и не обеспечившие возможность своевременно явиться по вызову, будут оштрафованы на сумму от 40 до 50 тысяч рублей. Юридические лица за это заплатят 350–400 тысяч рублей.

Кроме того, к административной ответственности будут призывать за неоказание помощи военкоматам при объявлении мобилизации. Должностные лица пострадают за это на 60–80 тысяч рублей, юридические лица — на 400–500 тысяч рублей.