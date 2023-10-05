Путин сообщил, что несколько тысяч бойцов "Вагнера" подписали контракты с ВС РФ
Несколько тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" подписали контракты с Минобороны РФ, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX, ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".
"Могу сказать, что несколько тысяч бойцов подписали контракты с ВС РФ. Хотят, а значит, будут принимать участие в боевых действиях. Они делают это на основе индивидуальных контрактов. Это впервые происходит. Потому что если нет контрактов — нет социальных гарантий со стороны государства. Все знают, что деньги им (ранее. — Прим. Лайфа) платили наличными. Как это?" — отметил глава государства.
Напомним, на днях в Кремле президент РФ Владимир Путин встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым, который ранее занимал пост начальника штаба группы "Вагнер". Они обсудили вопросы социального характера, в частности поддержку всех российских бойцов, находящихся в зоне СВО, вне зависимости от их статуса, а также формирование добровольческих подразделений. Как рассказал Лайфу источник, Андрей Трошев будет обеспечивать связь между добровольческими структурами и Минобороны.
ТАСС / Валентин Спринчак