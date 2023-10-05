Путин сообщил, что несколько тысяч бойцов "Вагнера" подписали контракты с ВС РФ

"Могу сказать, что несколько тысяч бойцов подписали контракты с ВС РФ. Хотят, а значит, будут принимать участие в боевых действиях. Они делают это на основе индивидуальных контрактов. Это впервые происходит. Потому что если нет контрактов — нет социальных гарантий со стороны государства. Все знают, что деньги им (ранее. — Прим. Лайфа) платили наличными. Как это?" — отметил глава государства.